나주시, 코로나19 여파 ‘마한문화제축제’ 등 취소

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 제6회 대한민국 마한문화제를 비롯해 올 하반기 개최 예정이던 축제 행사를 코로나19 확산 방지를 위해 전면 취소 결정했다고 5일 밝혔다.

이에 따라 당초 올 상반기에서 하반기(9~10월)로 미뤄졌었던 영산포 홍어축제, 천년나주목읍성문화축제도 취소됐다.

시는 최근 이태원 클럽, 쿠팡 물류센터 집단감염 등 코로나19 국내 확산세가 누그러들지 않고 있는 실정을 감안, 국민의 건강과 안전을 우선해 이같이 결정했다.

또 축제가 지역경제에 미치는 긍정적 영향은 있으나 많은 인파가 모이는 행사 특성상 대인 간 밀접접촉에 따른 대규모 집단 감염이 우려되기 때문이다.

축제 예산도 절약돼 코로나19 각종 지원금 지급에 따른 시 재정 운용 부담 해소에도 힘이 보태질 것으로 보인다.

강인규 시장은 “지역 대표축제 취소가 안타깝지만 코로나19 확산 정국에서 국민의 건강과 안전을 최우선해 내린 불가피한 결정이다”며 “현재는 코로나19 방역, 경제지원에 집중하고 내년 더 나은 축제를 위해 프로그램 보완, 개발을 준비해가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr