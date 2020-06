금리는 0%로 현행 유지

[아시아경제 기하영 기자]유럽중앙은행(ECB)이 4일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 사태에 대응하기 위해 6000억유로(약 819조9060억원)의 채권을 추가 매입하기로 했다.

ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 열고 '팬데믹긴급매입프로그램'(PEPP)의 규모를 이같이 증액하기로 결정했다. ECB는 코로나19 확산 사태로 지난 3월 7500억 유로(1024조8825억 원) 규모로 PEPP를 마련한 바 있다. ECB는 PEPP를 내년 6월까지 늘리고 2022년 말까지 만기 자금을 재투자하겠다고 밝혔다.

이와 함께 ECB는 정책금리에 대해 기준금리를 현행 0%로 유지하고, 예금금리와 한계대출금리 역시 각각 현행 -0.50%와 0.25%로 유지하기로 했다.

