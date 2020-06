4일 등교일 조정 511개교…영재학교 시험 자가격리자도 응시 가능

등교일 조정 유치원 및 초·중·고 99% 수도권

확진자는 영재학교 신입생 선발 2단계 시험 응시 불가

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 자가격리 중인 학생도 영재학교 시험에 응시할 수 있게 된다.

박백범 교육부 차관은 4일 전국 시도교육감과 등교 수업 준비 추진단 회의 후 정부세종청사에서 가진 브리핑에서 "14일로 예정된 영재학교 신입생 선발 2단계 평가에서 확진자는 응시를 제한하되 자가격리 중인 자는 응시를 전에 신청하고 외출허가를 받아 시험에 응시할 수 있도록 결정했다"고 밝혔다.

앞서 영재학교장 공동 협의 사항으로 영재학교 신입생 선발 2단계 평가에서 확진자 및 자가격리자 등 격리 중인 학생에 대한 응시 제한을 결정해 공고했다. 그러나 추가 협의를 통해 자가격리 중인 학생은 이를 허용하기로 했다.

한편, 이날 등교 수업일을 조정한 학교는 511개교로 전날 519개교에 비해 8곳이 감소했다.

