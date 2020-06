정은경 "질병청, 국립보건硏 떼어내도 별도 연구조직 필요"(상보)

[아시아경제 최대열 기자] 정은경 질병관리본부장이 질병관리청(가칭)으로 승격하는 과정에서 소속 연구원을 보건복지부로 이관하기로 한 것과 관련해 필요하다는 입장을 밝혔다. 다만 복지부와 분리된 독립 외청으로 질병관리청이 제대로 운영되기 위해서는 정책결정을 위한 연구조직이나 인력이 필요하다고 봤다. 현재 행정안전부나 복지부 등 관련 부처와 협의중이라고 전했다.

정 본부장은 이날 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중앙방역대책본부 정례브리핑에서 최근 논란이 되고 있는 '청 승격, 국립보건연구원 복지부 이관'과 관련해 이 같이 밝혔다. 그는 "국립보건연구원은 보건의료 연구개발의 컨트롤타워로서 조직이 더 크고 전문화가 되는 게 필요하다"면서 "국립보건연구원이 감염병 연구를 포함하고 있지만 유전체나 재생의료 등 보건의료 전반에 대한 연구기능을 담당하고 있어 그런 기능이 현재 복지부가 갖는 여러 연구사업과 통합돼 포괄적으로 진행해 발전하는 게 필요하다고 판단했다"고 설명했다.

행안부가 전일 발표한 정부조직 개편안을 보면, 현재 질본에 속한 국립보건연구원에 감염병연구소를 신설하는 한편 연구원 전체를 질본에서 떼어내 복지부로 다시 이관하는 내용이 포함됐다. 정부는 감염병 대응역량을 강화하기 위한 방편이라고 설명했으나 전문가 사이에선 연구조직을 분리해 따로 청으로 분리시키는 게 독립성ㆍ전문성 강화와 괴리된다는 의견이 많다. 질병관리라는 영역이 과학적 연구를 토대로 정책을 결정하고 집행할 텐데, 그런 기능을 앗아가는 게 말이 안 된다는 논리다.

정 본부장은 "질본이 청이 되더라도 연구기능이 필요하다"면서 "질병관리를 잘 할 수 있는 역학적 연구, 모델링이나 예측 혹은 역학조사 방법론을 개발하거나 아니면 각 감염병별로 역학적 특성을 분석하고 실태조사를 하는 등 역학적 연구기능이 필요하다"고 말했다. 이어 "감염병을 퇴치ㆍ예방하거나 정책개발에 대한 연구, 정책을 평가하는 의사결정을 위한 근거를 마련하는 연구 조직과 인력을 확대하는 것은 필요하다"고 덧붙였다.

질병관리청을 신설한다고 하더라도 현재 국립보건연구원이 담당하는 질병의 기초ㆍ기전이나 백신ㆍ치료제 개발 연구와는 다소 결이 다른 공중보건 전반에 걸친 연구 조직을 갖춰야 한다는 의견을 행안부와 꾸준히 협의하고 있다고 정 본부장은 강조했다.

이와 별개로 각 지역별 보건소를 신설될 질병청 산하로 둬야하는 게 아니냐는 지적에 대해서는 "중앙과 함께 시도, 시군구의 감염병 대응역량을 확충하는 것도 같이 추진돼야 한다"면서도 "지역조직을 확충하는 방안과 관련해 유형이나 세부 내용에 대해서는 아직 협의가 진행중"이라고 말했다.

