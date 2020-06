기업인 이동 신속통로, 아세안 국가로 확대 추진

성윤모 산업부 장관 '아세안+3 경제장관 화상회의'서 제안



[아시아경제 문채석 기자]기업인의 상호 입국 절차를 간소화하는 '신속 통로'를 동남아시아국가연합(아세안) 국가로 확대하는 방안이 추진된다.

아세안 10개국과 한·중·일 경제 장관들은 4일 '특별 아세안+3 경제장관 화상회의'를 열고 공동성명을 채택했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파를 최소화하기 위해서다.

이날 회의는 지난 4월 열린 '아세안+3 특별 화상 정상회의'에서 정상들이 합의한 경제 분야 협력 관련 이행방안을 논의하기 위해 열렸다.

아세안 10개국 경제 장관과 한국의 성윤모 산업통상자원부 장관, 중국 상무부 부장, 일본 경산성 대신이 참석했다.

성 장관은 회의에서 코로나 경제 위기 극복을 위한 협력 방안으로 ▲시장 개방 유지·확대 및 상품·서비스의 이동 원활화 ▲기업인의 필수적 이동 보장 ▲코로나 이후를 대비한 협력 확대 등을 제시했다.

특히 기업인 이동 보장과 관련, 현재 한중간 시행 중인 기업인 이동 신속 통로를 아세안 역내 다른 국가로 확대하자고 제안했다.

회의에 참석한 아세안+3 경제 장관은 공동성명을 통해 필수 기업인 이동 보장을 위한 가이드라인을 마련키로 했다.

필수재화의 원활한 이동을 위한 비관세 장벽 및 무역 제한 조치 자제, 디지털 경제를 통한 중소기업 역량 강화, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 서명을 통한 역내 경제통합 강화를 위해 협력하기로 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr