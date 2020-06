'나눔의 집' 후원자들, 수십억대 후원금 반환 소송

[아시아경제 정동훈 기자] 일본군 위안부 피해자들을 위한 후원금을 부동산 매입 등에 전용했다는 의혹을 받고 있는 위안부 피해자지원시설 '나눔의 집(경기 광주시)'을 상대로 한 집단 후원금 반환 소송이 제기됐다.

'위안부 할머니 기부금 및 후원금 반환소송대책 모임(대책모임)'은 4일 나눔의 집 운영 사회복지법인인 '대한불교조계종 나눔의 집'에 대해 후원금을 반환해 달라는 소장을 서울중앙지방법원에 제출했다.

김영호 대책모임 대표는 "나눔의 집은 피해자 할머니들 앞으로 들어온 수십억 원의 후원금을 할머니들의 진료, 장례 등의 지원이 아닌 '호텔식 요양원'을 짓는 데쓰려 했다는 의혹이 있다"며 "할머니들을 소중히 돌보는 안식처인 줄 알았던 곳이 후원금으로 자기들 잇속을 챙기기에 바빴다"고 비판했다.

김 대표는 "후원금이 정상적으로 집행되지 않은 정황이 속속 밝혀지는 가운데 많은 후원자가 기부금 반환 소송에 동참했다"며 "후원금이 후원 취지에 맞게 쓰이도록 하는 것은 후원자의 당연한 책임이라고 생각한다"고 덧붙였다.

단체는 지난달 말 온라인 카페 '위안부 할머니 후원금 반환소송 대책모임'을 개설해 소송에 동참할 후원자를 모집했다. 이 카페에는 4일 오후 3시 현재 132명이 가입했다.

1992년 설립된 나눔의 집에는 현재 위안부 피해자 할머니 5명이 생활하고 있다. 나눔의 집 후원금은 2018년 18억원, 지난해에는 6000여명이 후원하는 등 25억원이 모였다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr