정 총리 "대권이니 당권이니 관심 가질 겨를 없어"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 4일 "제 머릿속은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역과 위기 극복에 대한 걱정과 고민으로 가득 차 있다"며 "대권이니 당권이니 (저와) 아무런 상관도 없고 관심을 가질 겨를도 없다"고 말했다.

정 총리는 이날 자신의 페이스북을 통해 "최근 저를 둘러싼 보도 때문에 마음이 무겁고 안타깝다"며 이같이 밝혔다.

최근 정 총리가 대선을 염두에 두고 여야 의원들과 접촉면을 넓히고 있다거나 민주당 전당대회에서 김부겸 전 의원을 지원할 가능성이 있다는 보도를 지적한 것이다.

정 총리는 "코로나19 방역에 온 힘을 쏟아도 모자랄 판에 무슨 정치 행보나 하는 것으로 비치고 있다"며 "전적으로 억측이고 오해"라고 해명했다.

다만 "21대 국회가 새로 구성돼 일부 여야 의원들을 만났고, 앞으로도 만날 예정"이라며 "이는 원활한 국정운영을 위해 국회와의 협치 차원에서 당연히 해야 할 일"이라고 설명했다.

그러면서 "일부 낙선자를 만난 것은 오랫동안 정치를 함께 한 분들을 위로한 것일 뿐"이라고 부연했다.

정 총리는 "괜한 억측과 오해로 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr