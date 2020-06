[포토]오승록 노원구청장, 광운대 등 지역 내 대학교와 협력 간담회 가져

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 3일 오후 5시30분 구청장실에서 ‘지역 내 대학교와 협력 간담회’를 가졌다.

이날 간담회는 지역 내 7개 대학교(광운대, 삼육대, 서울과기대, 서울여대, 인덕대, 한국성서대, 육군사관학교)와 주요사업 공유 등 유기적 협력체계를 강화, 구정 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

오승록 구청장을 비롯 각 대학 총장, 구 관계자 등이 참석한 가운데 내빈소개, 구청장 인사말, 간담회, 기념촬영 등 순으로 진행됐다.

주요 사안은 구정 철학과 대학별 현안사항, 대학생 아이디어 공모전 등 청년 관련 사업 설명, 청년 당사자들과의 소통을 통한 의견 수렴 등 청년정책 수립을 체계적으로 하기 위해 논의하는 자리였다.

오승록 구청장은 “지역 내 대학들과 현안사항 등을 파악하여 구정에 잘 반영되도록 하겠다”며 “청년들의 목소리에 귀 기울여 작은 것도 놓치지 않는 청년 정책을 펴나가겠다”고 말했다.

