KB국민은행, KB바이오인증서비스 가입자수 100만명 돌파

국내 금융권 최대 바이오정보 보유, 언택트 금융서비스 주도

한 번 등록으로 창구 및 자동화기기의 출금 거래와 제신고 가능

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 'KB바이오인증(손쉬운뱅킹)서비스' 가입 고객이 100만명을 넘어섰다고 4일 밝혔다.

KB바이오인증서비스는 카드ㆍ통장 없이 창구와 자동화기기에서 출금 거래와, 신분증 없이 제신고가 가능한 서비스이며, 이를 통해 고객 편의성 제고와 업무 처리시간 단축이 가능하다. KB국민은행은 금융권 최초로 모든 영업점 창구에 바이오 인프라를 구축했다. 바이오정보(손바닥정맥) 등록 고객은 전 금융권의 82%를 차지해 금융권 바이오인증 서비스를 주도하고 있다는 평가다.

KB바이오인증서비스의 바이오정보는 사람마다 고유한 손바닥 표피 혈관 특성을 이용해 위변조가 어렵고 도용 가능성이 낮아 지문이나 홍채보다 인증 정확도와 보안성이 높다. 또 수집된 바이오정보는 은행과 금융결제원이 분산 보관해 안정성도 높다.

KB국민은행은 KB바이오인증서비스 가입자수 100만명 돌파 기념으로 오는 15일부터 7월 말까지 등록 고객 중 1000명에게 추첨을 통해 스타벅스 커피 기프티콘을 제공하는 이벤트를 실시한다.

KB국민은행 관계자는 "언택트 방식의 KB바이오인증서비스 서비스는 최근 코로나19로 향후 본인확인이 필요한 모든 금융 업무에 유용하게 활용될 것"이라고 말했다.

