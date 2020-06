웰크론, 케어온마스크 美 FDA 첫 승인

[아시아경제 문혜원 기자] K-방역 브랜드의 위상이 세계적으로 높아지는 가운데 국산 마스크도 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급사용승인(EUA)을 받으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지에 기여하고 있다.

웰크론그룹은 웰크론헬스케어의 ‘케어온베이직마스크 KF94’가 미국 FDA로부터 긴급사용승인을 받았다고 4일 밝혔다.

이번 승인은 미국 의료기기법에 의거해 진행됐다. 케어온베이직마스크 KF94는 한국 공인시험성적서(KF94)와 인체유해성, 제품 성능 및 생산 기술력 등에서 적합 판정을 받아 ‘Medical Class 1’로 분류됐다. 미국 FDA는 인체에 미치는 영향에 따라 메디컬클래스(Medical Class) 1부터 3까지 분류하고 있다.

제품은 웰크론의 고효율 멜트블로운(MB) 필터를 사용한 황사·방역마스크다. 4중 여과시스템과 웰크론의 멜트블로운(MB) 필터를 사용해 0.4μm 크기의 미세입자까지 차단할 수 있다. 마스크 소재에 수분을 빠르게 흡수하고 배출해주는 ‘아쿠아트랜스’ 기법이 적용됐는데, 이는 수분을 빠르게 흡수해 기능성 스포츠웨어에 활용되던 특허 기술이다. 오랜 시간 착용해도 산뜻한 착용감을 주며, 안경을 써도 김 서 염려 없이 착용할 수 있다.

