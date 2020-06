광주은행 ‘1기관·단체 1청결구역’ 환경봉사활동 발대식 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 4일 5·18민주광장에서 송종욱 광주은행장과 임직원 40여명, 임택 광주광역시 동구청장이 참석한 가운데 ‘1기관·단체 1청결구역’ 환경봉사활동 발대식을 가졌다고 밝혔다.

‘1기관·단체 1청결구역’ 환경봉사활동은 ‘쓰레기 없는 동구 만들기’를 원년으로 선포한 광주 동구가 관내 각급 기관·단체와 청결운동 협약을 추진해 청결구역을 지정하고, 청소책임제와 골목정원 조성 등을 실천하는 활동이다.

앞서 광주은행은 지난달 28일 동구와 ‘1기관·단체 1청결구역 지정’ 업무협약을 체결함으로써 광주은행 본점 포함 광주 동구지역 13개 지점의 청결구역을 지정해 지역의 생활쓰레기 문제와 환경오염의 심각성에 적극 대응하기로 약속했다.

송종욱 광주은행장은 “환경오염 문제의 심각성이 대두되는 가운데 ‘1기관·단체 1청결구역’ 환경봉사활동에 적극 참여해 광주·전남 대표은행으로서 ‘깨끗한 광주 만들기’에 앞장서겠다”며 “특히 광주은행 본점은 전일빌딩245 일대와 5·18민주광장을 청결구역으로 지정한 만큼 책임감을 가지고 환경봉사활동에 임해 그곳을 찾는 많은 분들과 함께 광주의 민주주의 정신을 함께 나누고 계승하는데 기업의 사회적책임을 다하겠다”고 말했다.

