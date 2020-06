양미라, 오늘(4일) 출산…"건강하게 태어나줘서 고마워"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 양미라가 오늘(4일) 출산했다.

양미라의 남편 정신욱 씨는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "안녕 루야야. 건강하게 태어나줘서 너무 고마워"라며 양미라의 출산을 전했다.

정 씨는 "진통 1시간 만에 식은땀 한 방울도 안 흘리고 힘 두 번 주고 순풍"이라며 "엄마를 안쓰러워할 시간조차 주지도 않고 나와버렸네 우리 아들. 사랑한다"라고 감격했다.

양미라 역시 같은 날 자신의 SNS에 "우리 드디어 만났어요! 엄마 안 힘들게 금방 나와줘서 너무 너무 고마워. 사랑해 우리 루야"라고 말했다.

앞서 양미라는 지난 2018년 2살 연상 사업가 정신욱 씨와 결혼했다. 두 사람은 TV조선 '아내의 맛'에 출연해 신혼 생활을 공개한 뒤 지난해 11월 임신 소식을 전했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr