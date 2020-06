"직원 가족도 가족"…교원그룹 '교슐랭가이드' 훈훈

임직원 가족 친화형 프로그램

황금돼지껍띠·가미 등 직원 가족 운영 요식업장 홍보

[아시아경제 김대섭 기자] "코로나19로 한동안 손님이 많이 줄어 힘겨웠지만 딸이 다니는 회사에서 직접 가게를 홍보해주고, 최근에는 딸 회사 동료들이 자주 찾아와 큰 도움을 받고 있습니다."

서울 서대문구 홍제동에서 '황금돼지껍띠' 음식점을 운영하고 있는 정영준씨는 "딸이 자랑스럽고, 딸이 다니는 회사도 직원들을 아껴주는 것 같아 믿음이 간다"며 활짝 웃었다. 정씨는 교원그룹의 교육사업부문 계열사인 교원구몬 신영통지국에서 일하는 정아름 총무담당의 아버지다. 가까운 지국에서 근무하는 아름씨 동료들이 가게를 자주 찾아줘 요즘같은 시기에는 특히 힘이 된다.

교원그룹의 새 복리후생 제도인 '교슐랭가이드'가 임직원과 그 가족들에게 힘을 주고 있다. 임직원 가족이 운영하는 요식업장을 2만5000여명이 볼 수 있는 그룹 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널과 사보에 공유해 홍보하는 것이다.

이달 교슐랭가이드에는 충남 아산 소재 누룽지통닭구이 전문점 '계림원 아산점'이 소개됐다. 이곳은 양승근 교원그룹 디지털전략기획팀 매니저의 부모님이 운영하는 음식점이다. 석미선 웰스사업본부 파트장의 어머니가 운영하는 충북 진천의 오리요리 전문점 '가미'도 교슐랭가이드에 이름을 올렸다.

교슐랭가이드는 '교원'과 '미슐랭가이드'(최고의 레스토랑을 찾아 별점을 주는 것으로 유명한 글로벌 평가서)를 합쳐 만든 단어다. 지난 3월부터 매월 임직원들을 대상으로 사내 인트라넷을 통해 신청을 받아 매월 1개 사업장을 선정한다. 그룹 복지담당 직원과 미디어개발팀 담당자가 직접 음식점을 방문하고 매장의 특징과 대표 메뉴를 SNS 채널 등에 소개한다. 임직원용 특별 할인 쿠폰도 제공된다.

반응은 뜨겁다. 교슐랭가이드에 소개된 음식점의 소재지가 고향인 직원들은 자발적으로 사내 메신저를 통해 방문 경험 또는 정보를 공유한다. 교슐랭가이드 맛집 투어를 하는 직원들도 생겼다. 교슐랭가이드에 선정되기 위해 일찌감치 부모님의 가게 소개와 인기 메뉴를 사내 인트라넷에 올려 지원하는 직원들도 있다.

교슐랭가이드는 장평순 교원그룹 회장의 아들인 장동하 기획조정실장이 공들여 추진한 임직원 가족 친화형 프로그램이다. 지난해에는 임직원 가족이 직접 재배한 농산물을 회사가 대량으로 매입해 다시 임직원 가족에게 선물로 보내는 '교원팔도나눔' 프로그램도 진행했다.

직원들은 환호했다. 부모들은 회사에서 선물이 왔다며 기뻐했고, 직원들은 소속감과 자부심이 배가 됐다. 이정우 교원그룹 인사관리팀장은 "직원과 직원의 가족 모두 하나의 가족이라는 생각으로 실효성 있는 복지 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.

