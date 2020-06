신축아파트, 집값 이끈다…서울 평균 14억 달해

입주 1~5년 신축아파트 인기 고공행진

서초, 강남, 용산, 송파, 종로 순 평균가 높아

[아시아경제 김유리 기자] 아파트 분양시장이 활황세인 가운데 입주한지 1~5년된 신축아파트가 시장을 이끌고 있는 것으로 나타났다.

4일 부동산114가 서울 아파트의 연식에 따라 가구당 평균 매매가격을 조사한 결과 입주 5년 이내 신축은 13억8743만원으로 14억원에 육박하는 것으로 집계됐다. 입주 10년을 초과한 구축이 9억원 수준(9억1642만원)에 시세가 형성된 점을 고려하면 연식에 따라 평균적으로 5억원 수준의 높은 가격차가 발생한다는 분석이다.

신축아파트 가격이 고공행진을 하는 데는 전통의 강자인 강남권에 신흥 강자인 마용성(마포·용산·성동구)과 종로, 동작 등이 가세한 영향이 작용했다고 부동산114는 분석했다. 이 중 서초구 신축아파트의 가구 당 평균가격이 25억7286만원으로 가장 높았다. 최근 2~3년 사이 재건축을 통해 반포동과 잠원동 일대 구축아파트가 새 아파트 단지들로 속속 탈바꿈하면서 강남권 전체의 시세를 리드하고 있다는 설명이다.

이어 ▲강남(23억1464만원) ▲용산(18억3651만원) ▲송파(15억9804만원) ▲종로(15억6788만원) ▲동작(13억7394만원) ▲성동(13억5960만원) ▲마포(13억1516만원) ▲강동(12억6901만원) 순으로 나타났다. 마용성의 대표주자 격인 용산은 신축아파트 가격이 송파를 뛰어 넘었으며 경희궁자이의 입주로 주목 받은 종로나 흑석뉴타운 일대 신축아파트 입주가 이어지는 동작도 눈에 띄는 상승세가 나타났다. 이 외 신축아파트가 10억 원을 넘어선 지역은 양천, 중구, 영등포, 서대문, 강서, 광진 등이다.

윤지해 부동산114 수석연구원은 "민간택지에 분양가상한제와 수도권 전매제한 시행 등을 앞두고 분양아파트 청약경쟁률이 하루가 다르게 높아지고 있다. 서울은 물론 수도권에서 100대 1을 넘는 높은 청약경쟁률이 이어지면서 2~3년 뒤 입주시점에는 지역 내 가격상승을 이끄는 주체로 자연스럽게 연결된다. 최초 분양가가 주변시세보다 낮게 형성돼도 입주 시점에는 주변 기존아파트를 뛰어넘는 프리미엄 단지로 바뀌는 것"이라며 "당분간 수요자의 분양시장 쏠림이 계속될 예정이어서 신축아파트에 대한 선호로 자연스럽게 연결될 전망"이라고 말했다.

