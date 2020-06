파라다이스시티, 세계 3대 홍보물 시상식 그랑프리 수상

[아시아경제 김흥순 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 15,450 전일대비 400 등락률 +2.66% 거래량 1,997,171 전일가 15,050 2020.06.04 11:14 장중(20분지연) close 시티는 자체 제작한 '브랜드북'이 세계 3대 홍보물 시상식인 '2020 아스트리드 어워드'에서 그랑프리를 수상했다고 4일 밝혔다.

아스트리드 어워드는 미국 머콤사 주관으로 기업의 홍보 제작물을 평가하는 시상식이다. 파라다이스시티 브랜드북은 전 세계 11개국에서 출품한 약 300개 홍보물 가운데 '도서' 부문 대상과 전 부문을 통틀어 가장 우수한 작품에 수여되는 그랑프리까지 거머쥐었다. 국내 호텔?레저 업계에서 그랑프리를 수상하기는 파라다이스시티가 처음이다.

파라다이스시티 브랜드북은 파라다이스시티의 철학과 주요 시설, 예술품을 한 권으로 망라한 안내서다. 파라다이스시티 측은 "'아트테인먼트 리조트'로서 파라다이스시티의 정체성을 시각적으로 구현한 디자인과 흥미로운 콘텐츠 구성이 높은 점수를 받았다"고 평가했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr