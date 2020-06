"다함께 누리는 디지털" 6월 정보문화의 달…홍보대사에 '도티'

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원은 ‘디지털로 하나 되는 대한민국, 다 함께 누리는 디지털 포용세상’을 주제로 6월 한 달 동안 제33회 정보문화의 달을 운영한다고 4일 밝혔다.

‘정보문화의 달’은 건전한 정보문화를 확산하고 정착시키기 위해 1988년부터 매년 6월에 운영되고 있다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 경제·사회 분야의 디지털 대전환이 가속화되는 상황에서 ‘디지털 포용’에 초점을 맞춰 진행된다.

제33회 정보문화의 달 기념식은 다수의 사회혁신기관과 사회적 기업(소셜벤처)이 입주해 있는 서울혁신파크에서 정보문화 유공자, 디지털 포용기업인 등이 참석한 가운데 오는 22일(잠정) 께 개최될 예정이다. 기념식에서는 정보문화 유공자분들에 대한 시상식과 함께 디지털 포용 비전 선포식이 진행된다.

디지털 포용 비전 선포식은 기존의 정보격차해소를 넘어 ‘포용적 디지털 환경 구현’과 ‘국민 삶의 질 개선을 위한 디지털 기술 활용’에 대한 국가적 의지를 담아 처음으로 발표하는 자리가 될 예정이다. 과기정통부는 기업 간 협력네트워크 구축을 지원하고 민간주도의 디지털 포용 생태계가 조성될 수 있도록 ‘디지털 포용기업 얼라이언스’ 출범식도 함께 진행하여 디지털 포용 원년이 될 수 있도록 할 계획이다.

정보문화의 달 홍보대사에는 인기 크리에이터 ‘도티’가 임명됐다. 이날 홍보대사로 위축된 도티는 선정적이거나 자극적이지 않은 콘텐츠를 통해 많은 인기를 얻고 있는 크리에이터로 건전한 정보문화 확산에 도움이 될 것으로 기대된다.

이외에도 6월 한 달간 국민들이 언제 어디서든 정보문화와 디지털 포용에 가까이 다가갈 수 있도록 다양한 콘텐츠와 행사들이 실시된다.

먼저 한국코드페어(www.kcf.or.kr)를 통해 소프트웨어(SW)와 인공지능(AI) 교육콘텐츠를 무료로 제공, 국민들이 부담 없이 SW와 AI 교육을 경험할 수 있도록 할 계획이다. SW분야 진출을 희망하는 여성을 대상으로 SW 여성 전문가가 사회진출 노하우와 지식을 공유해주는 SW여성인재 네트워킹 세미나도 오는 20일 온라인으로 진행된다.

이와 함께 어르신들과 장애인들을 대상으로 집합 정보화교육기관에서 모바일뱅킹, 키오스크, 기차표 예매 등 실생활에서 필요한 디지털 활용 역량 교육을 실시하고, 디지털 기기 사용이 어려운 장애인들을 위해 지역별 장애인 복지기관을 통해 ‘정보통신보조기기 체험전시회’도 개최한다.

6월 한달 간 매주 화요일 오후 2시에는 ‘디지털 역량강화’, ‘디지털 이용환경 조성’ 등을 주제로 디지털 포용 전문가와 함께하는 온라인 컨퍼런스도 열릴 예정이다. 6월 13일부터 27일까지 국민생각함(idea.epeople.go.kr)과 네이버 지식in을 통해 디지털 포용에 대한 국민의 생각을 듣는 ‘디지털 포용, 국민이 답하다’도 진행된다.

다만 오프라인 행사는 코로나19 확산 추이에 따라 연기 또는 취소될 수도 있다고 과기정통부는 덧붙였다.

최기영 과기정통부 장관은 “코로나19로 인해 디지털 사회로의 전환이 가속화되고 있어 취약계층을 포함한 모든 국민이 디지털의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요한 상황”이라며 “이번 정보문화의 달에 많은 분들이 참여하시어 정보문화와 디지털 포용에 대한 의미를 함께 되새기고 공감해주시길 바란다”고 밝혔다.

