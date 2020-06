SKB, ‘2020 블러썸 청소년영상제’ 출범식 개최

[아시아경제 구채은 기자] SK브로드밴드가 4일 사회적 가치 사업인 ‘2020 블러썸 청소년영상제’ 출범식을 열었다.

출범식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 대응하기 위해 SK브로드밴드 화상회의 서비스 ‘스마트 컨퍼런스’를 통해 진행됐다. 올해 영상제는 공모주제를 기존 학교폭력에서 청소년 생명존중과 학교행복으로 확장하고 시상 작품수도 확대할 계획이다. 지난해 영상제에는 전국 110개 학교에서 195개 작품이 접수되어 이 가운데 25개 작품이 교육부장관상, SK브로드밴드 사장상 등을 수상했다.

2020 블러썸 청소년영상제는 크게 영상 공모전, 학교 방문 토크 콘서트, 지식교육 영상 제작·확산 등의 세부 사업으로 구성된다. 구체적인 일정은 오는 7월1일 영상공모 공고일에 앞서 공개될 예정이다. 최진환 SK브로드밴드 사장은 “B tv를 비롯한 미디어 플랫폼을 기반으로 청소년들을 응원하는 사업이기에 더 큰 의미가 있다. 특히 이번 출범식을 통해 공동주최 기관과의 끈끈한 연대를 재확인한 만큼, 힘을 모아 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 기대한다”며 “청소년들이 더 큰 꿈을 꿀 수 있는 대한민국을 만들어 나가는 데 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr