속보[아시아경제 김가연 기자] 인천시 연수구청은 4일 관내 37번째 코로나19 확진자가 발생했다고 밝혔다. 연수구청에 따르면, 이 확진자는 선학동에 거주하는 1965년생 여성이다. 지난 달 29일 미추홀구의 한 교회 목사와 접촉하고 31일 서구의 또다른 교회 예배에 참석했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr