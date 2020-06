순천시육아종합지원센터, ‘맘스육아코디네이터 부모교육’ 개강

아기용품 만들기 ‘금손’ 클래스 , 유전자 지문적성 검사 등 신청 쇄도

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)육아종합지원센터는 지난 5월 27일부터 영유아를 둔 보호자를 대상으로 하는 ‘맘스육아코디네이터와 함께하는 톡톡톡’ 부모교육이 큰 호응 속에 개강했다고 밝혔다.

‘맘스육아코디네이터 부모교육’은 초보엄마 등 영유아 보호자에게 육아정보 제공, 육아코칭, 양육상담 등 다양한 부모 교육을 지원하기 위해 순천시 관내 어린이집 원장들의 자발적인 재능 기부 참여로 이루어진 가정양육지원사업이다.

부모교육에서는 상호작용법, 창의적인 놀이지도법, 영유아 성 교육 등 총 10개의 다양한 주제로 이루어져 있으며 5월부터 시작된 ‘아기용품만들기 금손클래스, 유전자 지문적성검사’부모교육은 참여 신청이 쇄도하는 등 부모들로부터 호응을 얻었다.

해당 교육은 순천시 육아종합지원센터를 이용하고 있는 영유아를 양육하고 있는 보호자라면 누구나 신청이 가능하며 5월부터 7월까지 총 10회, 180여명을 대상으로 이루어질 예정이다.

허희순 순천시 육아종합지원센터장은 “이번 교육은 자녀의 기질, 발달특성, 부모의 양육 태도, 양육 스트레스 등을 종합적으로 점검하고, 실생활에 적용할 수 있는 맞춤형 육아코칭 프로그램이다”며“어린이집 원장들의 자발적인 참여로 이루어진 만큼 지역사회 돌봄 문화 조성과 자녀양육에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr