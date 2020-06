시장 맞춤형 ‘실험실 창업’은 동명대에서

동남권 실험실 창업혁신단 선정돼 … 창업팀 발굴 교육 시동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대가 과학기술정보통신부로부터 ‘실험실 창업혁신단’ 사업 대상으로 선정돼 실험실 창업 교육과 탐색 활동에 날개를 달았다.

동명대는 교육부의 ‘4차산업혁명 혁신선도대학’에 최근 선정된 데 이어 과기부의 ‘2020 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업(한국형 I-Corps) 동남권 실험실 창업혁신단’에도 선정됐다고 3일 밝혔다.

이에 따라 대학 측은 내년까지 동남권 대학의 대학생과 대학원생·연구원 창업팀을 찾아내 실험실 창업 교육과 창업탐색 활동을 본격 지원키로 했다. 사업 기간은 2020년 5월부터 2021년 2월 말까지며, 사업비 6억1000만원이 투입된다.

실험실 창업혁신단은 대학과 출연기관 소속 연구원의 창업 수요를 발굴하고 미국 NSF I-corps 프로그램 방법론을 활용한 창업탐색 활동을 종합적으로 지원하는 창업보육 전담기관이다.

2015년 시작된 이 사업은 그동안 한국과학기술원, 포항공대, 고려대, 성균관대, 숙명여대 등 5개 혁신단과 한국청년기업가정신재단, KIC-D.C 등 2개 국내·외 창업 전문기관이 지정돼 운영돼 왔다.

올해는 과기부의 실험실 창업 확대 지원 계획에 따라 동남권·호남권 실험실 창업혁신단으로 동명대와 광주과학기술원이 추가로 뽑혔다. 대학원생 중심의 창업팀 지원과 실험실 창업문화 저변 확대는 물론 지역 편차로 인한 불균형을 해소할 수 있게 될 전망이다.

노성여 동남권 실험실 창업혁신단장은 “교수와 대학원생 등 창업을 희망하는 연구자가 기술사업화에 전념할 수 있도록 대학의 기술창업 전문인력을 지원하고 지역경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.

