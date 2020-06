6월 3일 코스닥, 5.92p 내린 737.66 마감(0.80%↓)

2020년 06월 03일 코스닥 지수는 5.92p (0.80%) 하락한 737.66로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 한라IMS 한라IMS 092460 | 코스닥 증권정보 현재가 7,660 전일대비 1,560 등락률 +25.57% 거래량 2,647,371 전일가 6,100 2020.06.03 15:30 장중 close , 대창솔루션 대창솔루션 096350 | 코스닥 증권정보 현재가 507 전일대비 117 등락률 +30.00% 거래량 111,056,379 전일가 390 2020.06.03 15:30 장중 close , 포비스티앤씨 포비스티앤씨 016670 | 코스닥 증권정보 현재가 1,400 전일대비 280 등락률 +0.72% 거래량 24,283,459 전일가 1,390 2020.06.03 15:32 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 193,900 전일대비 63,600 등락률 -24.70% 거래량 1,153,623 전일가 257,500 2020.06.03 15:32 장중 close , 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 21,550 전일대비 5,100 등락률 -19.14% 거래량 12,520,139 전일가 26,650 2020.06.03 15:30 장중 close , 트루윈 트루윈 105550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,050 전일대비 1,000 등락률 -19.80% 거래량 729,473 전일가 5,050 2020.06.03 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr