[특징주]'中업체 182억 규모 계약' 한라IMS, 장 초반 강세

중국 기업과 182억원 규모 제품 공급계약을 체결한 한라IMS 한라IMS close 증권정보 092460 KOSDAQ 현재가 16,130 전일대비 310 등락률 +1.96% 거래량 41,168 전일가 15,820 2026.03.18 10:09 기준 관련기사 코스피 연말 목표 4100P 상향…실적·정책·유동성 삼박자에 상승 탄력 [특징주]한라IMS, 영도조선소 인수 우선협상자 선정에 상한가 한라IMS, 혁신 플랫폼 'HX SOLUTION' 공식 런칭 전 종목 시세 보기 의 주가가 장 초반 강세다.

18일 한라IMS는 전일 대비 3.35%(530원) 오른 1만6350원에 거래되고 있다. 한라IMS는 선박 계측·제어 장비 기업이다.

한라IMS는 전날 전자공시시스템(DART)을 통해 중국 기업인 시노킹 엔지니어링(SINOKING ENGINEERING)에 182억8112만원 규모 '밸브 리모트 컨트롤 시스템' 등 판매계약을 맺었다고 공시했다.

AD

계약 규모는 지난해 연결 기준 매출액(1042억3572만5498원)의 17.54%다. 계약기간은 전날부터 2029년 3월30일이다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>