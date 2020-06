아미 겨냥한 '갤럭시 BTS 에디션'…7월9일 출시

베일에 쌓인 BTS 에디션…19일부터 사전예약

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 다음달 9일 갤럭시 BTS 에디션을 출시한다.

삼성전자는 지난달 31일 삼성 모바일 트위터를 통해 갤럭시 BTS 에디션 출시 계획을 공개했다. 삼성전자는 오는 19일부터 다음달 5일까지 BTS 에디션 사전예약을 진행한다.

삼성 모바일 계정에서 공개한 영상에서는 BTS를 상징하는 7개의 보라색 하트와 BTS 로고가 각인된 사각형이 등장한다. BTS 팬클럽 '아미'의 상징인 보라색 하트가 새겨진 BTS 에디션을 팬클럽 창단일에 출시하는 것이다.

삼성전자는 BTS 에디션 상품 정보에 대해서는 함구하고 있다. 해당 제품이 갤럭시S20+라는 추측도 나온다. 갤럭시Z 플립 톰브라운 에디션처럼 갤럭시 폰과 갤럭시버즈+, 갤럭시워치까지 한정판 패키지로 출시할 가능성도 있다.

삼성전자는 올 초부터 BTS와 파트너십을 체결하고 다양한 협업을 진행해왔다. 갤럭시S20를 공개하는 언팩 이벤트부터 BTS가 등장하는 영상을 공개했고, SNS를 통해 BTS가 갤럭시S20 시리즈를 사용하는 영상으로 마케팅 활동을 펼치기도 했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr