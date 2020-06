[3차추경] 24시간 상담·성착취 피해 촬영물 모니터링 인력 강화

디지털 성범죄 피해자 지원센터

청소년 사이버 상담 강화 예산 증액



"디지털 성범죄 피해 신속 대응

위기청소년 보호·지원에 만전"

[아시아경제 이현주 기자] 정부에서 운영하는 '디지털 성범죄 피해자 지원센터' 기능이 더욱 강화된다.

여성가족부는 3일 제3회 추가경정예산안에 지원센터 기능 강화 예산 8억7500만원과 청소년 대상 찾아가는 온라인 상담예산 2억1800만원을 반영했다고 밝혔다.

추경 예산이 반영되면 피해자 지원센터 인원이 50명 증원 돼 피해 촬영물에 대한 사전 모니터링 기능이 강화되고 24시간 상시 상담 서비스가 가능해진다. 지원센터는 2018년 4월부터 유포된 피해 영상물 삭제 지원과 수사·법률·의료 지원 연계 등 맞춤형 서비스를 지원해왔다.

여가부는 추경 예산으로 가출·위기 청소년을 대상으로 인터넷 카페나 소셜네트워크서비스(SNS) 등 온라인 매체를 통해 찾아가는 상담을 확대해 나갈 예정이다. 청소년사이버상담센터 종사자가 20명 정도 증원된다. 청소년사이버상담센터는 여가부와 한국청소년상담복지개발원이 2011년부터 운영해왔다.

이정옥 여가부 장관은 "앞으로 성착취 영상물 집중 모니터링과 위기청소년 대상 찾아가는 온라인 상담을 통해, 디지털 성범죄 피해에 신속하게 대응하고 위기청소년 보호와 지원에 만전을 기하겠다"고 말했다.

