한화토탈, 디지털 기술로 코로나19 벽 넘는다

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈이 주요 설비 안전점검과 개선작업을 진행하는 석유화학공장 정기보수에 디지털 트랜스포메이션 기술을 접목하며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국면을 슬기롭게 극복하고 있다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈은 대산공장 정기보수 기간 중 비대면 업무 확장을 위해 무선 커뮤니케이션 기술을 활용한 '스마트글래스 원격지원 시스템'을 도입했다고 3일 밝혔다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈은 지난달 7일부터 6월 말까지 대산공장 내 방향족1공장의 정기보수 작업을 진행 중이다. 석유화학공장의 정기보수는 3~4년에 한 번 공장가동을 정지하고, 노후설비 교체 및 공정 개선을 목적으로 진행하는 정비기간으로, 향후 공장의 안전과 생산성을 책임지는 핵심 작업이다.

해외 기술선 담당자의 방문 없이도 기술지원이 가능한 방법을 고민하던 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈은 스마트글래스 원격지원 시스템을 도입해 대산공장 현장과 해외 기술선 간 비대면 실시간 미팅을 추진하기로 결정했다.

스마트글래스는 안경에 부착된 카메라 렌즈와 디스플레이를 통해 상대방과 실시간으로 영상과 음성을 공유하는 사물인터넷 장비다. 현장을 계속 이동하며 소통할 수 있는 것은 물론 파일공유, 동영상 및 스냅샷 촬영, 채팅 등 다양한 기능을 갖고 있어 코로나 시대의 새로운 현장 점검 대안으로 국내의 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈 직원은 물론 해외 기술선 담당자들의 만족도를 높이고 있다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈이 스마트글래스를 안정적으로 활용할 수 있는 배경에는 사내 P-LTE망(특정 장소에 제한해 구축한 개별 무선 통신망)이 있다. 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈은 2017년 국내 석유화학기업 최초로 전 단지 어느 곳에서든지 실시간으로 데이터를 처리할 수 있는 단지 내 무선통신망을 구축했다.

이를 통해 사람의 손이 닿기 힘든 높은 곳이나 고온, 고압의 환경에서도 데이터를 수집할 수 있는 무선 센서, 무선 디바이스 등 다양한 산업용 사물인터넷(IoT)을 활용할 수 있는 인프라를 마련한 것이다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈은 이외에도 비대면 업무환경 확장을 위해 다양한 IT기술 접목을 시도하고 있다. 이미 연초 코로나19 확산 국면 이후부터 임직원 간 대면 회의 대신 사내 메신저를 기반으로 한 비대면 화상회의를 실시 중이다. 대표이사 주재 회의는 물론 실무자 간 회의까지 비대면 회의가 일상으로 자리잡고 있다.

조용태 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈 IT전략팀 팀장은 " 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 35,059 전일가 20,400 2020.06.03 09:20 장중(20분지연) close 토탈은 2017년부터 석유화학공장 내에 다양한 디지털 트랜스포메이션 기술을 적용해 스마트플랜트 구축을 추진하고 있는 와중에 최근 코로나19 사태로 인해 그 속도가 더욱 빨라지게 됐다"며 "앞으로도 AI, 빅데이터, IoT 등 4차 산업혁명 기술을 적극적으로 도입해 정기보수 등의 석유화학공장의 안전은 물론 임직원 일상업무의 효율도 높일 계획"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr