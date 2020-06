[3차추경]빅데이터 구축하고 AI융합 확산…디지털 뉴딜에 8324억원 투입

과기정통부, 8925억원 편성

90% 이상이 디지털 뉴딜 관련

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부가 일자리 창출 효과가 큰 인공지능(AI) 학습용 데이터를 확대 구축해 스타트업등에 개방한다. 신규 감염병 대응시스템ㆍ공공 와이파이 확대 등 국민들이 체감할 수 있는 5GㆍAI 융합 프로젝트도 본격화한다. 이른바 '디지털 뉴딜'을 통해 경제혁신을 가속화하고 일자리도 창출하겠다는 목표다.

3일 과기정통부에 따르면 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 경제 위기 대응을 위한 이번 3차 추가경정예산(추경)안에는 디지털 뉴딜, K-방역, 민간 연구개발(R&D) 지원 등을 중심으로 총 26개 사업, 8925억원 규모의 과기정통부 소관 사업이 포함됐다.

예산의 90% 이상은 '한국판 뉴딜'의 주요 축인 디지털 뉴딜에 투입된다. ▲D.N.A(데이터·네트워크·인공지능) 생태계 강화(6671억원) ▲디지털 포용 및 안전망 구축(1407억원) ▲비대면 서비스·산업 육성(175억원) ▲SOC 디지털화(71억원) 등 8324억원이 편성됐다. 4차 산업혁명 시대 진입에 발맞춰 데이터 활용의 문을 열고 AI, 5G와의 융합을 주도하는 사업들이 대다수다. 과기정통부 소관 디지털 뉴딜 사업의 규모는 전체 2조7000억원의 30% 상당이다.

장석영 과기정통부 제2차관은 이날 오전 정부서울청사에서 진행된 브리핑에서 "코로나19 여파로 우리 경제 전반에 비대면화, 디지털 전환 등 4차 산업혁명이 가속화하고 있다"며 "한국판 뉴딜은 비대면화, 디지털화에 대응하고 디지털 기반의 경제혁신을 가속화하기 위한 것"이라고 설명했다.

이를 위해 과기정통부는 디지털 경제의 근간이 되는 데이터 활용에 박차를 가한다. AI모델 개발에 필수적인 AI학습용 데이터와 관련해 편성된 예산은 2925억원으로 단일 사업 단위로 가장 많다. 빅데이터 플랫폼과 연계한 센터도 50개 추가 구축(405억원)하기로 했다.

또한 과기정통부는 의료영상 진료·판독 시스템, 신규 감염병 대응시스템 등 의료·국방 분야를 중심으로 추진하는 AI융합 프로젝트(AI+X) 사업에도 211억원을 투입한다. 중소기업이 AI솔루션을 쉽게 구매·적용할 수 있도록 AI바우처(560억원) 적용 대상도 기존 14개 기업에서 214개 기업으로 확대한다. '5G의 꽃'이라고 할 수 있는 VR·AR 콘텐츠 제작에도 200억원을 쏟아 붓는다.

도서나 벽지 등 농어촌 마을 650곳에 초고속 인터넷 망을 구축(30억6000만원)하는 한편, 보건소·버스정류장 등 공공장소 1만곳에 고성능 와이파이도 설치(320억원)할 예정이다. 노후 와이파이 1만8000개를 교체하는데도 198억원이 투입된다. 이밖에 국민 누구나 쉽게 디지털 교육을 받을 수 있도록 주민센터 등을 '디지털 교육센터'로 운영하는 사업(600억원)도 추진한다.

과기정통부는 코로나19 사태 이후 확대된 원격교육, 재택근무 등과 관련해 사이버 보안 우려가 높아지고 있는 점을 감안, 이용자들의 신청을 받아 원격으로 점검하는 체계(33억원)도 갖춘다. 상대적으로 보안에 취약한 중소기업에 대해서는 종합 컨설팅을 실시하는 한편, 올해만 500개 기업에 관련 투자를 지원하기로 했다.

아울러 비대면 비즈니스 구현에 필요한 ICT 신규 핵심기술을 개발하고(175억1000만원) 노후 지하공동구에 무인이동로봇, 사물인터넷(IoT), AI 등을 접목시켜 실시간 안전관리가 가능하도록 하는 데이터댐(70억5600만원)도 구축한다.

이밖에 코로나 19 장기화에 대비한 K-방역, 민간 R&D 지원 등에는 각각 397억원, 204억원의 추경 예산이 편성됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr