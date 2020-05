'경주 스쿨존 사고' 논란…피해자 측 "역주행한 운전자, 고의"

경찰은 C 씨를 상대로 자세한 사고 경위와 고의성 여부를 조사하는 한편, 가해 차량이 '민식이법'을 준수했는지 여부도 수사할 방침이다.

경찰에 따르면 사고 당일 놀이터에서 B 군이 운전자 C 씨의 딸 D 양과 다툼을 벌였으며, C 씨가 '자신의 아이를 때려놓고 사과도 하지 않는다'며 쫓아간 것으로 파악됐다.