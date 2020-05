[속보]한국, WHO 집행이사국 확정…집행 이사 김강립 지명

WHO의 최고 의사결정기구인 세계보건총회(WHA)는 19일 오후(현지시간) 온라인으로 제73차 회의를 열고 한국 등 10개 국가를 2020∼2023년 집행 이사국으로 선출했다. 김강립 보건복지부 차관은 WHO 집행 이사로 지명됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.