"코로나19로 지친 이들에게…랜선 타고 K팝 여행을"

19일에는 ▲아이콘 ▲소란 ▲비비 ▲나띠가 공연한다. 20일에는 ▲김재환 ▲에이프릴 ▲데이브레이크 ▲홍이삭이 나온다. 21일에는 ▲오마이걸 ▲바밍타이거 ▲서사무엘 ▲마틴 스미스 ▲카드(KARD)가 무대에 오른다. '별이 빛나는 밤' 라디오 DJ로 진행 실력을 다져온 B1A4 산들이 MC를 맡는다. 뮤지션들은 '우리는 이길 수 있다(We shall overcome)'는 코로나19 극복과 응원의 메시지도 전할 예정이다.

해당 기간 오후 7시 콘텐츠진흥원 공식 유튜브 채널을 비롯해 네이버 V라이브, LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 150 등락률 -1.07% 거래량 1,694,826 전일가 14,000 2020.05.15 15:30 장마감 close 의 U+아이돌Live 앱, 유튜브 'The K-Pop' 채널, SBS MTV, SBS F!L 등 다양한 플랫폼에서 80여분 간 생중계 공연을 볼 수 있다. U+아이돌Live 앱을 통한 실시간 채팅으로 뮤지션과 팬들이 직접 소통할 수 있는 기회도 제공한다.