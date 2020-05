유럽·북미 등서 소아 괴질…WHO, 세계 의료진에 경계 당부

다만 마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장은 소아 괴질 증상을 보이는 환자 가운데 일부는 코로나19 검사에서 양성 반응이 나오지 않았다면서 코로나19와의 관련성을 좀 더 알아봐야 한다고 설명했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 15일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 진행된 화상 언론 브리핑에서 "지난 몇 주 간 유럽과 북미에서 몇몇 어린이가 가와사키병과 독성 쇼크 증후군과 비슷한 특징을 보이는 다계통 염증성 질환으로 중환자실에 입원하고 있다고 보고했다"면서 "초기 보고들은 이 질환이 코로나19와 관련이 있을 수 있다고 가정하고 있다"고 전했다.