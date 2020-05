"코로나 극복 기원, 아름다운 선율과 함께"

리처드 용재 오닐은 22일 오후 8시 예술의전당 콘서트홀에서 '당신을 위한 기도(Pary for You)'라는 제목으로 코로나19 극복 응원 콘서트를 갖는다. 그는 슈베르트의 '겨울나그네' 등 자신의 음반에 실린 곡들 가운데 위로가 될 수 있는 곡을 들려줄 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.