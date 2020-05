[코로나 대변혁] 새벽배송으로 아침…출근·여가도 비접촉

◆식사는 배달 vs 드라이브 스루 = 화상 회의를 마치자 어느새 점심 시간이 코앞이다. 온라인 개학으로 집에서 수업을 들은 아이들은 점심 메뉴 선택을 재촉하고 있다. 집에 있는 시간이 부쩍 늘어난 요사이엔 배달 앱을 이용하는 경우가 잦아졌다. 배달 대행 업체 바로고가 올 1분기 수행한 배달 건수는 2102만9000건으로 전년 동기(1084만8000건)보다 93.9% 증가했다. 그렇다고 매일 배달 음식에만 의존할 수는 없는 노릇이다. 그는 종종 밖에 나가 '드라이브 스루'로 음식을 사오곤 한다. 밖에 나가더라도 대중교통 보다는 자가용을 이용하는 횟수가 늘었다. 금융 플랫폼 뱅크샐러드에 따르면 지난해 12월부터 올 2월까지의 대중교통 거래 건수는 58.47%, 거래 금액은 52.44% 감소했다. 차를 이용한 드라이브 스루로 살 수 있는 음식은 점점 다양해지고 있다. 얼마 전엔 노량진수산시장에서 모둠회를 드라이브 스루로 사와 가족들의 찬사를 받기도 했다.

◆재택근무, 협업 툴과 화상회의로 OK = 아침 식사를 마친 그는 출근 준비를 시작했다. 출근 거리는 5m 남짓, 부엌에서 서재의 책상까지다. 짧은 거리지만 허투루 나서지는 않는다. 업무에 적합한 옷으로 갈아 입고 따뜻한 커피 한 잔을 내린 뒤 진지한 마음가짐으로 의자에 앉아 노트북을 켰다. 비록 집에 있지만 원격으로 업무가 가능한 클라우드 협업 툴이 있어 일을 하는 데 불편함은 느끼지 못한다. 구글, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 기업뿐 아니라 채널톡, 이스트소프트, NHN, 토스랩 등 국내 정보기술(IT) 기업들도 이 같은 툴을 내놓고 있다. 일례로 채널톡은 팀원 간 협업툴인 '팀 메신저' 기능을 제공하고 있다. 고객 상담 메신저와 연계할 수 있고 대용량 파일 전송과 저장, 대화 내용 검색도 가능하다. 코로나19가 본격화된 올 1분기 채널톡 매출은 지난해 같은 기간보다 2.5배 이상 성장했다.