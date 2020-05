쌍용차, 5월 선착순 3000대 최대 10% 할인

36개월 이용 시 선수금 부담도 없으며, 선수금 20%를 납부하면 60개월까지 이용할 수 있는 프로그램이다. 국내 최장 10년·10만㎞ 보증기간 및 블랙박스, 프리미엄 틴팅으로 구성된 'THANK U 기프트'가 무상 제공된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.