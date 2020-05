이르면 올가을? 백신개발 과속 우려...안전성 검증, 부작용 문제 제기

세계보건기구(WHO)는 HCT 문제가 불거지자 가이드라인 마련을 검토하고 있다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 마거릿 해리스 WHO 대변인은 "앞으로 수 주일안에 HCT 가이드라인 발표를 계획 중"이라며 "HCT 지원자들이 위험성에 대해 완전히 이해할 수 있어야 할 것"이라고 밝혔다.

