[굿모닝 증시]'5월엔 팔아라' 증시 격언 맞을까…코로나19는 진정, 실적장세 돌입

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지난 3월 속락했던 증시는 이후 한 달 여간 가파른 반등을 보였다. 향후 시장의 초점은 지속 상승 여부에 있다. 증권가에서는 'Sell in May(5월에는 주식을 팔아라)'라는 증시 격언을 떠올리며 매년 5월마다 약세를 보이는 증시가 올해도 되풀이될지 주목하고 있다. 코스피가 단숨에 1950선까지 도달한만큼 단기 변동성 확대 가능성을 열어놓을 필요가 있다는 게 중론이다.

