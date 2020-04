서울옥션 공예아트 특별展 '오브제'+라이프스타일 아이템展 '메르시'

[아시아경제 박병희 기자] 서울옥션은 내달 28일까지 강남센터에서 '공예 아트' 특별 전시 '오브제: 비 뷰티풀, 비 유스풀(Object: be beautiful, be useful)'을 진행한다.

