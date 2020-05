삼성전기, 2분기 일시적 부진은 '기회'…투자 포인트는 3분기 회복에 초점

박 연구원은 "MLCC는 3분기에 일부 IT 중심으로 가격 상승이 예상되며, 코로나19 이후에 IT 완제품 생산 집중과 5G 인프라 투자로 고용량, 초소형 MLCC 수요가 강한 반면에 공급은 제한적이기 때문에 일시적으로 공급 부족을 초래할 가능성이 있다고 판단한다"고 진단했다.

박 연구원은 "3분기에는 글로벌적으로 IT 완제품의 생산 확대, 소비가 전분기대비 증가할 것으로 예상되며 삼성전자의 갤럭시노트20 및 갤럭시폴드2를 비롯해 애플, 중화권 업체의 신모델 출시 본격화로 MLCC 수요 증가가 높을 전망"이라고 내다봤다.