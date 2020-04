정부, 사상 최초로 특별전세기 띄워 수출지원…中 충칭·印尼 자카르타로

비대면(Untact) 경제 시대에 대응해 샘플 물류 지원·통역·컨설팅 등 온라인 수출지원을 강화해 실제 계약으로 이어질 수 있도록 한다. 5G, IT, 서비스, 의료기기, 식품 등 신(新) 수출산업을 중심으로 기업당 최대 1억원의 수출 바우처를 지급한다. 관련 업종의 시장조사·인증·홍보·법인 설립 등 패키지 지원을 해 수출 강소·중견기업을 키워나갈 계획도 세웠다.

