미국, 대만의 WHO 참여 지지…30분간 전화통화

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 미국이 대만의 세계보건기구(WHO) 참여를 지지하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 계기로 대만과 미국의 공조가 한층 더 깊어지고 있다. 대만은 '하나의 중국' 원칙을 주장하는 중국의 압력으로 WHO에서 배제되고 있는데 미국이 참여를 적극 지지하는 입장을 취하고 있어 중국의 반발이 예상된다.

28일 대만 언론에 따르면 알렉스 에이자 미국 보건부 장관은 자신의 트위터를 통해 천스중 대만 위생부장(장관)과 30분 가량 전화 통화 하고 코로나19 발생과 관련해 이야기를 나눴다고 밝혔다. 그는 자신과 천 부장의 사진을 나란히 함께 올리며 "대만의 (코로나19 방역) 모범사례와 물자들을 미국과 공유하고 지원하려는 노력에 감사를 전한다"고 덧붙였다.

이날 에이자 장관은 천 부장과의 전화통화에서 대만의 세계보건총회(WHA)와 WHO 참가도 지지했다. 이에 대해 천 부장은 양국이 코로나19에 효율적으로 공동 대처하고 있다고 평가하면서 미국이 그동안 대만의 WHO 참여를 지지해 준 데 대해 감사한다고 화답했다. 아울러 올해 대만이 옵저버 자격으로 WHA에 참가하고 WHO 회의 및 각종 활동 등에 참여할 수 있도록 미국이 계속 지지해주기를 희망한다고도 당부했다.

양측은 전화통화 말미에서 상호 교류를 강화하고 코로나19 백신과 의약품, 의료용품, 장비 등의 연구개발을 위한 협력을 확대하기로 합의했다.

한편 이날 전화통화 자리에는 대만 주재 미국대사관 격인 미국재대만협회(AIT)의 윌리엄 브렌트 크리스턴슨 타이베이 사무처 처장과 쉬쓰젠 대만 외교부 차장(차관) 등 양국 고위관계자들도 배석한 것으로 알려졌다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr





