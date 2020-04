[아시아톱브랜드]LG 올레드 AI ThinQ, 몰입감·공간 활용도 UP '벽걸이 TV'

이달부터 순차적으로 출시되는 신제품(모델명: 77ㆍ65ㆍ55GX)은 기존 벽걸이형과 달리 화면, 구동부, 스피커, 벽걸이 부품 등이 모두 내장된 갤러리 디자인을 적용했다. 이 때문에 TV 전체를 벽에 밀착할 수 있어 몰입감과 공간 활용도가 높다. 해외 유력 IT 전문 매체 톰스가이드, 디지털트렌드 등은 신제품의 갤러리 디자인에 대해 각각 "벽걸이 TV의 새 기준 제시" "미술관에 온 듯한 느낌"이라며 칭찬을 아끼지 않았다.

