국회벽 넘어야 '한국판 뉴딜'

전문가들은 디지털을 중심으로 하는 뉴딜 사업을 통한 고용 창출 효과는 적을 것이라고 우려했다. 김소영 서울대 경제학과 교수는 "디지털ㆍIT 등 비대면 분야는 다른 산업에 비해 노동이 덜 들어간다는 분석이 있다"며 "고용 창출 효과가 실제로 얼마나 있을지 의문"이라고 말했다. 아울러 "IT 분야는 재정을 통해 직접 일자리를 만들기보다는 IT 기술 개발 분야가 발전할 수 있는 환경을 만드는 것이 더욱 중요하다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.