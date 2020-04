"술은 여자랑 마셔야…" '성차별' 오거돈 회식, 다른 회사는 어떤가요

다른 직장인 최모(27)씨는 "'미투(Me too, 나도 당했다)' 운동이 활발했을 때, 여성 직원들하고는 무서워서 말도 못 섞겠다고 한 상사가 그날 회식 자리에서 술에 취해 몸을 밀착했다"며 "몸을 가눌 수 없었다면 이해할 수 있지만, 꼭 이런 일은 여성 직원들을 상대로 벌어진다"고 토로했다.

