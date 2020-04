KF, 지영미 前 질본 감염병연구센터장 '보건외교특별대표'로 위촉

KF는 코로나19 이후 더욱 대두될 보건의료 공공외교의 중요성을 고려해 한국의 우수한 방역 역량을 국제사회에 알리고 소프트파워로 발전시키기 위해 KF보건외교특별대표(KF Special Representative for Health Diplomacy)를 선정했다.

