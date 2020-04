[특급열차-76화]지어소프트, 오아시스마켓 승승장구

지어소프트 지어소프트 051160 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 588,323 전일가 10,450 2020.04.23 15:30 장마감 close 는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 종합 서비스를 제공하고 있다. 아울러 온·오프라인, 모바일, SNS 광고·마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션 서비스를 제공하고 있다. 농·수산물 직거래를 통한 유기농마켓도 운영하고 있다.

