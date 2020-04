'실적'보다 '인기'에 급등락…정치테마주 명암

국내 보안시장에서 높은 인지도와 꾸준한 연구개발 투자를 바탕으로 안랩 매출액은 꾸준하게 늘고 있다. 매출액은 2012년 1268억원에서 2019년 1670억원으로 32% 증가했다. 전체 매출액 가운데 수출이 차지하는 비중은 5%에 불과하다. 수출이 늘어나면 매출 증가 속도가 더 빨라질 수 있다. 안랩은 HP와 IBM 등 세계적인 IT 기업의 보안 생태계 구축 프로그램에 참여함으로써 IT기업과의 기술 연동과 인증을 강화하고 있다. 해외 시장을 공략하기 위한 포석을 마련했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.