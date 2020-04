세계 11개국으로 뻗어나가는 한국형 스마트시티 인프라

K-시티 네트워크는 지난해 11월 '한-아세안(ASEAN) 특별정상회의' 기간에 열린 '한-아세안 스마트시티 장관회의'에서 김현미 국토부 장관이 제안한 사업으로 지난 1월31일부터 지난달 20일까지 국제 공모를 진행했다. 정부는 공모사업의 신청 주체를 해외 정부 · 지방정부 · 공공기관으로 한정해 G2G(Government to Government) 차원의 사업 추진 동력을 확보하는 한편 신뢰도를 높였다. 이후 해외 23개국 정부 · 공공기관이 신청한 80건 중 국내 · 외 관련기관 의견과 양국간 협력관계, 스마트시티 사업 유망성, 우리 기업의 수주 가능성 등을 종합 평가해 평가위원회에서 최종 선정됐다.

