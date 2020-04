美 ITC, '영업비밀 침해' SK이노 조기패소 재검토

ITC는 17일(현지시간) LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 19,500 등락률 +5.69% 거래량 753,764 전일가 343,000 2020.04.17 15:30 장마감 close 이 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 97,700 전일대비 1,000 등락률 +1.03% 거래량 878,699 전일가 96,700 2020.04.17 15:30 장마감 close 을 상대로 제기한 영업비밀 침해 소송에서 결정한 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 97,700 전일대비 1,000 등락률 +1.03% 거래량 878,699 전일가 96,700 2020.04.17 15:30 장마감 close 의 조기패소 판결(Default Judgment)을 "전면(in its entirety) 재검토한다"고 밝혔다.

