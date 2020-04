베를린 필하모닉 12첼리스트 2년만에 내한공연

베를린 필 12 첼리스트는 이번 내한 공연에서 퍼셀, 드보르자크, 드뷔시의 명작들을 편곡해 들려주며 호주 출신의 작곡가 브렛 딘의 '화가 난 열두 사람'을 연주할 예정이다. 또 쇼스타코비치의 관현악 편곡으로 유명한 유만스의 '티 포 투(Tea for Two)'를 비롯해 영화음악의 거장 미셸 르그랑의 '네 마음의 풍차'와 니노로타의 영화음악 '길', 거슈윈의 래그타임 '손뼉을 쳐요', 피아졸라의 탱고 '부에노스아이레스 호라 세로', 엘비스 프레슬리의 '러브 미 텐더(Love me tender)'를 들려준다.

