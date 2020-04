12개국 외교장관, '코로나19 대응' 공동선언 채택…'기업인 이동 허용 독려' 내용 담아

백신ㆍ치료제 개발 등 국제적 보건 대응 공조, 사회·경제적 영향을 최소화 등 골자

강경화 장관, 경제활동·일상생활 정상화 방안 관련 모두 발언

강경화 외교부 장관이 6일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 코로나19 관련 주한 외교단 설명회에서 발언하고 있다. /문호남 기자 munonam@

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관은 오후 9시부터 약 90분 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국제협의그룹 외교장관들과 다자간 전화 협의를 가졌다고 18일 외교부가 밝혔다.

참석한 외교장관들은 ‘필수적 글로벌 연계 유지에 관한 코로나19 장관급 국제협의그룹 공동선언(Declaration of the Ministerial Coordination Group on COVID-19 on maintaining essential global links)’을 채택했다. 전화협의에는 한국을 포함한 캐나다, 브라질, 프랑스, 독일, 인도네시아, 이탈리아, 모로코, 페루, 싱가포르, 터키, 영국 등 12개국 외교장관이 참여했다.

이번 선언은 ▲글로벌 경제ㆍ무역ㆍ여행에 대한 혼란 완화, ▲백신ㆍ치료제 개발 등 국제적 보건 대응 공조, ▲모범 사례 공유 등 코로나19 대응에 있어 국제 협력 필요성을 담았다. 특히 한국측 제안에 따라 코로나19의 사회·경제적 영향을 최소화하기 위해 기업인들의 이동 등 필수적인 여행을 허용하도록 독려한다는 내용이 포함됐다.

이번 공동선언은 출범 초기부터 한국 적극 참여해온 협의체의 논의 내용을 집약했다. 앞으로 참여국간 코로나19 대응 국제 공조를 촉진해 나갈 예정이다.

아울러 외교장관들은 각 국의 경제활동 및 일상생활 정상화 방안에 대해 집중 논의했고 이 가운데 강 장관은 동 회의 제안국인 캐나다의 요청에 따라 이와 관련해 모두 발언을 했다.

강 장관은 "코로나19 사태 초기부터 우리 정부가 코로나19 감염 확산을 차단하면서도 국민들의 경제활동 및 일상생활을 가능케 하는 방법을 지속 모색해왔다"면서 "철저한 방역대책을 마련해 15일 국회의원 총선거를 예정대로 실시했고 현재 생활방역 체제로의 전환 조건과 준비사항을 신중하게 검토하고 있다"고 설명했다.

이어 강 장관은 "경제활동 정상화의 기본 전제 조건은 진단(Testing)· 추적(Trace)·치료(Treat) 등 ‘3T’를 지속 적극 시행해 코로나19 감염 확산을 차단하는 것"이라고 강조하고 "각 국의 의료·방역 체계가 대처할 수 있는 범위 내에서 지역별, 업종별로 중요도·위험성을 감안해 점진적인 경제활동 정상화 조치 실시가 바람직하다"고 설명했다.

회의에 참석한 외교장관들은 경제활동 정상화에 있어 점진적이고 신중한 접근과 진단·추적·치료(3T)의 중요성에 대해 공감하는한편 모범 사례를 상호 적극 공유하는 가운데 코로나19 대응 관련 양자·다자적으로 긴밀한 소통과 공조를 이어나가기로 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>