[아시아경제 온라인이슈팀]

사진=김희정 인스타그램

배우 김희정이 독보적인 매력을 발산했다.

김희정은 16일 자신의 SNS에 "Thank you everyone for the birthday wishes"라는 글과 함께 사진 세 장을 게재했다

공개된 사진 속 김희정은 탈의실로 보이는 곳에서 마치 화보 촬영을 떠올리게 하는 포즈를 취하고 있다. 블랙 튜브 톱 드레스를 입은 김희정은 구릿빛 피부와 완벽한 보디라인을 뽐냈다.

한편 김희정은 지난해 tvN 드라마 '진심이 닿다'에 출연했다.

